[12.6 オランダ・エールディビジ第15節](Fortuna Sittard Stadion)

※26:45開始

<出場メンバー>

[シッタート]

先発

GK 31 M. Branderhorst

DF 4 S. Adewoye

DF 6 S. van Ottele

DF 8 J. Dahlhaus

DF 12 イヴォ・ピント

DF 44 イヴァン マルケス

MF 7 K. Peterson

MF 20 エドゥアール・ミシュ

MF 52 モハメド・イハッタレン

MF 80 R. Fosso

FW 9 カイ・シーアハウス

控え

GK 1 L. Koopmans

GK 25 N. Martens

DF 28 ジャスティン・ハブナー

MF 17 J. Lonwijk

MF 18 ディミトリス・リムニオス

MF 21 M. Kerkez

MF 23 P. Brittijn

MF 77 L. Tunjić

FW 19 P. Gladon

監督

バイスダニー

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 6 ユーリ・レヘール

DF 15 ユーリ・バース

DF 30 アーロン・バウマン

MF 4 板倉滉

MF 10 オスカル・グロフ

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 22 レムコ・パスフェール

GK 52 P. Reverson

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

MF 21 ブランコ・バンデンボーメン

MF 28 キアン・フィツジム

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 ラウール・モロ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 17 オリバー・エドバールセン

監督

Fred Grim

