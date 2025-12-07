シッタートvsアヤックス スタメン発表
[12.6 オランダ・エールディビジ第15節](Fortuna Sittard Stadion)
※26:45開始
<出場メンバー>
[シッタート]
先発
GK 31 M. Branderhorst
DF 4 S. Adewoye
DF 6 S. van Ottele
DF 8 J. Dahlhaus
DF 12 イヴォ・ピント
DF 44 イヴァン マルケス
MF 7 K. Peterson
MF 20 エドゥアール・ミシュ
MF 52 モハメド・イハッタレン
MF 80 R. Fosso
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 25 N. Martens
DF 28 ジャスティン・ハブナー
MF 17 J. Lonwijk
MF 18 ディミトリス・リムニオス
MF 21 M. Kerkez
MF 23 P. Brittijn
MF 77 L. Tunjić
FW 19 P. Gladon
監督
バイスダニー
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 6 ユーリ・レヘール
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 4 板倉滉
MF 10 オスカル・グロフ
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 22 レムコ・パスフェール
GK 52 P. Reverson
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
MF 21 ブランコ・バンデンボーメン
MF 28 キアン・フィツジム
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります