ライプツィヒvsフランクフルト スタメン発表
[12.6 ブンデスリーガ第13節](レッドブル・アレーナ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 4 ビリ・オルバン
DF 19 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 13 ニコラス・ザイボルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 7 アントニオ・ヌサ
FW 11 コンラッド・ハーダー
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 35 M. Finkgräfe
MF 6 エゼキエル・バンズィ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 27 ティディアム・ゴミス
FW 45 S. Konaté
監督
オレ・ベルナー
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 18 マフムード・ダフード
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
FW 30 ミシー・バチュアイ
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 42 ジャン・ウズン
FW 32 ジェシック・エンガンカム
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
