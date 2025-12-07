[12.6 ブンデスリーガ第13節](レッドブル・アレーナ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ライプツィヒ]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 4 ビリ・オルバン

DF 19 コスタ・ネデリコビッチ

DF 22 ダビド・ラウム

DF 23 カステッロ・ルケバ

MF 13 ニコラス・ザイボルト

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 24 ザベル・シュラーガー

FW 7 アントニオ・ヌサ

FW 11 コンラッド・ハーダー

FW 49 ヤン・ディオマンデ

控え

GK 26 マールテン・バンデボールト

DF 16 ルーカス・クロスターマン

DF 35 M. Finkgräfe

MF 6 エゼキエル・バンズィ

MF 8 アマドゥ・ハイダラ

MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ

FW 9 ヨハン・バカヨコ

FW 27 ティディアム・ゴミス

FW 45 S. Konaté

監督

オレ・ベルナー

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 18 マフムード・ダフード

MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

FW 30 ミシー・バチュアイ

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 2 E. Baum

DF 5 オーレル・アメンダ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 42 ジャン・ウズン

FW 32 ジェシック・エンガンカム

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります