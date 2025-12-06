ハンドメイドニットブランド「ラヴィットワンスモア（LOVE it ONCE MORE）」が、セレクトショップ Forget-me-nots代官山本店でポップアップを開催する。期間は12月13日から21日まで。

ラヴィットワンスモアは、デザイナーのMaro Kurataniが手掛けるニットブランド。「アップサイクルと糸から生み出されるデザイン性」をコンセプトに、リサイクルの余剰糸やウールをメイン素材に用い、ハンドメイドスカーフのカスタムオーダーや、ニットウェア、アクセサリーなど幅広いアイテムを展開している。

ポップアップでは、ブランドのシグネチャーアイテムである「Scarf」や「Narrow Scarf」をはじめ、ビーニーやバッグ、クッションなど、ホリデーシーズンに向けたニットアイテムを豊富にラインナップ。また、期間中の12月13日と14日には、カスタムメイドニットマフラーのワークショップを店内で実施する。定員は各日10人で、予約は先着順でForget-me-notsのオンラインストアとForget-me-nots 代官山本店の店頭で受け付けている。

■LOVE it ONCE MORE POPUP

日程：2025年12月13日（土）〜12月21日（日）

場所：Forget-me-nots代官山店

所在地：東京都渋谷区猿楽町20−13 佐久間ビル 1F

時間：11:00〜20:00

■LOVE it ONCE MORE CUSTOM MUFFLER WORKSHOP

日程：2025年12月13日（土）、12月14日（日）

場所：Forget-me-nots代官山店

時間：10:00〜（所要時間1.5〜2時間）

定員：各日10人

参加費：3万5000円

■Forget-me-nots：公式オンラインストア／公式インスタグラム