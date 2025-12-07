国際サッカー連盟（FIFA）は6日、26年W杯北中米大会の試合日程と会場を発表。1次リーグF組の日本（FIFAランク18位）はオランダ（同7位）との初戦が米国ダラスで日本時間15日5時キックオフに決定した。日本代表の森保一監督（57）が同日、報道陣の囲み取材に応じた。

世界中からの注目を集めたW杯抽選会から一夜明け、この日は大会の試合日程と会場が決定。日本の1次リーグ初戦は米国東部時間6月14日の16時（日本時間15日5時）からダラス（米国）でオランダと激突。第2戦は米国東部時間21日の0時（日本時間21日13時）からモンテレイ（メキシコ）でチュニジア（同40位）と対戦予定。第3戦は再びダラスに戻ってきて米国東部時間25日の19時（日本時間26日8時）から欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦することになった。

森保監督は「暑いというのはこれも例年通りにいけばめちゃくちゃ暑い2会場でグループリーグは戦っていくと思うので、朝なのか夜なのか、少し気温が下がったりする中でやるのか。試合時間に合わせてトレーニングするのかはいろいろ考えないといけない」と本番に向けての調整をこれから考えていくとした。

また、初戦の開催地・ダラスから2戦目はモンテレイ。さらに3戦目で再びダラスに戻って来る長距離移動に「改めて移動距離も長くなるので、それぞれの会場の条件、時差、気候、気温、標高といろんなものが違ってくるので、チームの調整力が問われる大会になる」と語った。

それでも「さまざまな想定を基に調査して、すでに準備をしてきている。どのチームも上回る準備はできると思っている。いずれにしても、試合で戦う時は条件は変わらない。どんな条件下でも我々の持っている力を100％出し切って、選手が思い切ってチャレンジができる環境を作っていきたい」と自信を口にした。

そして、キャンプ候補地については「試合会場がある土地は見に行きたい」とし「メキシコ（モンテレイ）は行かない」と語った。