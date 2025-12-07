リーグ・アン 25/26の第15節 ナントとRランスの試合が、12月7日01:00にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはマティス・アブリン（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）、バヘレバ・ギラッシー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。Rランスのルーベン・アギラール（DF）のアシストからフロリアン・トバン（FW）がヘディングシュートを決めてRランスが先制。

しかし、38分ナントが同点に追いつく。ユセフ・エルアラビ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

45分、ナントが選手交代を行う。バヘレバ・ギラッシー（MF）からメイケル・ラード（FW）に交代した。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、ナントは同時に2人を交代。ユセフ・エルアラビ（FW）、バーメ・ドゥフ（MF）に代わりムスタファ・モハメド（FW）、デマイン・アスマニ（MF）がピッチに入る。

69分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からラヤン・フォファナ（FW）に交代した。

81分Rランスが逆転。ウェスレイ・サイード（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。Rランスが1-2で勝利した。

なお、ナントは83分にデマイン・アスマニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 03:00:58 更新