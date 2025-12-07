ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は６日（日本時間７日）、北中米Ｗ杯の試合会場とキックオフ時間を発表した。

１次リーグでＦ組に入った日本は、初戦のオランダ戦を米テキサス州のダラス、第２戦のチュニジア戦をメキシコのモンテレイ、第３戦の欧州プレーオフＢ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）を再びダラスで戦うことが決まった。

ダラス・スタジアムは約９万４０００人収容の巨大スタジアム。開閉式の屋根を備えている。モンテレイのエステディオ・モンテレイは約５万３５００人収容。

３試合を２つのスタジアムで行うことにより、移動距離の問題は免れた。一方で初戦のオランダ戦が現地午後４時のキックオフとなるなど、酷暑対策はポイントとなってきそうだ。

▽第１戦オランダ戦（米国東部時間６月１４日午後４時＝日本時間１５日午前５時ＫＯ）＝ダラス＝

▽第２戦チュニジア戦（同６月２１日午前０時＝日本時間２１日午後１時ＫＯ）＝モンテレイ＝

▽第３戦欧州プレーオフＢ（同２５日午後７時＝日本時間２６日午前８時ＫＯ）＝ダラス＝