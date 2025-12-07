小泉防衛相は７日未明、臨時記者会見を開き、６日午後に沖縄本島南東の公海上空で、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したＪ１５戦闘機が、航空自衛隊のＦ１５戦闘機に２回にわたってレーダー照射を行ったと明らかにした。

日本政府は７日、不測の事態を招きかねない危険な行為だとして、外交ルートと防衛ルートを通じて中国側に抗議した。

中国軍機から自衛隊機がレーダー照射を受けた事案の公表は初めて。防衛省によると、１回目のレーダー照射は６日午後４時３２分頃から３５分頃まで行われた。２回目は午後６時３７分頃から７時８分頃まで、別の自衛隊機に対して行われた。

いずれも自衛隊機が照射を探知した。日中の戦闘機間は目視可能な距離より離れていた。自衛隊機や隊員に被害はなかった。

遼寧は５日午後、沖縄本島西の久場島付近を航行しているのが確認され、６日朝、ミサイル駆逐艦３隻とともに沖縄本島・宮古島間を抜けて太平洋に進出。その後、沖大東島の西約２７０キロ付近で艦載戦闘機や艦載ヘリが発着艦したため、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進（スクランブル）していた。

戦闘機のレーダーは、射撃の準備段階として目標を捉える火器管制のほか、捜索などにも用いられる。ただ、一定時間断続的に照射されたことから、防衛省は、自衛隊機を狙った危険な行為と判断した。小泉氏は会見で、「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であり、極めて遺憾」と述べた。

中国軍を巡っては、２０１３年１月にもフリゲート艦が海自の護衛艦に火器管制レーダーを照射した事案が発生している。