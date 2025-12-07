ルベン・ディアス砲でサンダーランドのローブロック崩す シティが難敵撃破。アーセナルとの勝ち点差を「2」に縮める
プレミアリーグ第15節マンチェスター・シティ対サンダーランドの一戦が、マンチェスターのエティハド・スタジアムで行われた。
シティはリーグ戦連勝中、第6節から第8節以来の3連勝を目指す。アウェイのサンダーランドは第13節ボーンマス戦以来の白星が欲しいところ。
サンダーランドは5バックでシティの攻撃に対応する構え。シティはこの堅守をどのように崩せるか。
シティの司令塔は新10番のラヤン・チェルキ。右サイドにポジションを取り、マテウス・ヌネス、ベルナルド・シウバらと連携して攻撃を前進させている。
31分、シティが先制。ローブロックを崩せずにいると、ペナルティアーク付近の高い位置を取っていたルベン・ディアスがミドルシュート。これがゴール右に突き刺さり、ホームのシティがリードを得る。
35分、シティに追加点。チェルキが獲得した右CKに合わせたのはヨシュコ・グヴァルディオル。ボックス内で相手のマークを外し、185cmの高い打点からゴールネットを揺らした。
サンダーランドのローブロックに苦労していたシティだが、ミドルシュートとセットプレイで前半から2点のリードを得る。
53分、サンダーランドにビッグチャンス。敵陣でボールを奪い、ウィルソン・イシドールがボックス内からシュート。相手GKと1対1の好機だったが、ここにジャンルイジ・ドンナルンマが立ちふさがり、シティを救うビッグセーブを披露した。
後半は前半と比べ、積極的なプレスを仕掛けているサンダーランド。シティは直近2試合で試合のクローズに苦労しており、このゲームでは後半の戦い方に注目が集まる。
66分、劣勢気味だったシティに追加点。10番チェルキが右サイドから仕掛け、ラボーナでクロス。フィル・フォーデンがヘディングで合わせて、リードを3点に広げた。
サンダーランドは今季初の3失点。
3点のリードもあり、シティは一気に選手交代。アーリング・ハーランドらを休ませ、ミッドウィークのレアル・マドリード戦に備える形に。
その後はスコア動かず、3-0での決着に。シティは3連勝で、首位アーセナルとの勝ち点差を縮めることに成功した。
シティ 3-0 サンダーランド
シティ
31分 ルベン・ディアス
35分 ヨシュコ・グヴァルディオル
66分 フィル・フォーデン
