日本代表、W杯グループステージ全3試合の詳細発表！ ダラス→モンテレイ→ダラスの移動に
FIFA（国際サッカー連盟）は日本時間6日、2026年6月に北中米で行われる『FIFAワールドカップ26』の各試合キックオフ時間と会場を発表した。
森保一監督の下、ワールドカップ（W杯）優勝を目標に掲げる日本代表。6日に行われた抽選会でグループFに組み込まれ、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／ポーランド代表／スウェーデン代表／アルバニア代表）と対戦することが決まった。
それから一夜が明け、FIFAが各試合のキックオフ時間と会場を発表。日本代表のグループステージ詳細は以下の通り。
※時刻は日本時間
▼第1節
対戦相手：オランダ代表
キックオフ時間：6月15日（月）5：00
会場：ダラス・スタジアム
▼第2節
対戦相手：チュニジア代表
キックオフ時間：6月20日（土）13：00
会場：エスタディオ・モンテレイ
▼第3節
対戦相手：欧州プレーオフB
キックオフ時間：6月26日（金）8：00
会場：ダラス・スタジアム
