マンCがリーグ戦3連勝！ 難敵サンダーランド3発快勝で下し、首位アーセナルとの勝ち点差を「2」に
プレミアリーグ第15節が6日に行われ、マンチェスター・シティとサンダーランドが対戦した。
マンチェスター・シティは、第13節のリーズ戦では2点リードの状況から追いつかれたものの、試合終了間際に得点が生まれ3−2で辛くも勝利。続く前節のフルアム戦では一時リードを4点としたが、最終的に1点差まで追い詰められ、最終的に5−4でなんとか勝ち点「3」をつかみ取った。今節の相手は、開幕から好調を維持している“昇格組”6位サンダーランド。マンチェスター・シティとしては首位アーセナルを追走するために、サンダーランドとしてはより上位を狙うために、勝ち点「3」をつかみたい試合だった。
立ち上がりからマンチェスター・シティがボールをコントロールしつつ、サンダーランドを押し込む展開になる。それでもサンダーランドは堅い守備でゴールを割らせない。
しかし31分、マンチェスター・シティは敵陣でのパス回しからルベン・ディアスがボックス前から右足を一閃。豪快なミドルシュートがゴール右上に突き刺さった。
さらに35分、マンチェスター・シティは右CKのチャンスを得ると、キッカーのフィル・フォーデンが蹴ったボールを、ヨシュコ・グヴァルディオールが頭で叩き込み、すぐさまリードを2点に広げた。前半はマンチェスター・シティが2点リードして終える。
後半もマンチェスター・シティが主導権を握り、シュートの場面を多く作っていく。対するサンダーランドも決定機を演出する。しかし65分、ドリブルで右サイドからボックス内に侵入したラヤン・シェルキがラボーナでクロスを上げると、フィル・フォーデンがヘディングでゴールを奪い、マンチェスター・シティがリードを3点に広げた。
試合はこのまま終了。マンチェスター・シティが3−0でサンダーランドに快勝し、首位アーセナルとの勝ち点差を「2」とした。
この後、マンチェスター・シティは10日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節で敵地に乗り込み、レアル・マドリードと対戦。サンダーランドは14日、ホームで宿敵ニューカッスルとのダービーマッチに臨む。
【スコア】
マンチェスター・シティ 3−0 サンダーランド
【得点者】
1−0 31分 ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）
2−0 35分 ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ）
3−0 65分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
