ベティスvsバルセロナ スタメン発表
[12.6 ラ・リーガ第15節](Estadio La Cartuja de Sevilla)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 4 ナタン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 16 バレンティン・ゴメス
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 7 アントニー
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 21 マルク・ロカ
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 パウ・ロペス
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ジュニオール・フィルポ
DF 40 アンヘル・オルティス
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 18 N. Deossa
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 52 パブロ・ガルシア
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 24 エリック・ガルシア
MF 28 ルーニー・バルドグジ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります