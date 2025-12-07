リーズvsリバプール スタメン発表
[12.6 プレミアリーグ第15節](Elland Road)
※26:30開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
DF 25 サム・バイラム
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります