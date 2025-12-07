プロ・リーグ 25/26の第17節 セルクル・ブリュージュとスタンダールの試合が、12月7日00:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはオルワセウン・アデウミ（FW）、スティーブ・ヌゴウラ（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはデニス・エッケルト（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）、アドナネ・アビド（FW）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。スタンダールのキャスパー・ニールセン（MF）のアシストからティモシー・ヌカダ（FW）がゴールを決めてスタンダールが先制。

さらに39分スタンダールが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とスタンダールがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルクル・ブリュージュは後半の頭から3人が交代。マカヤ・ディアビ（MF）、イブラヒム・ディアカイト（DF）、ローレンス・アジェクム（MF）に代わりウマル・ディアキテ（MF）、アラン・ミンダ（FW）、ピーター・ゲルケンス（MF）がピッチに入る。

65分、スタンダールは同時に2人を交代。アドナネ・アビド（FW）、モハメド・エルハンクリ（FW）に代わりラフィキ・サイード（FW）、ナイェル・メサトゥ（DF）がピッチに入る。

66分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。エドガラス・ウトカス（MF）からエマニュエル・カク（DF）に交代した。

70分、スタンダールは同時に2人を交代。デニス・エッケルト（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）に代わりリーヌドル・キュアビタ（MF）、トーマス・アンリ（FW）がピッチに入る。

82分、セルクル・ブリュージュのアラン・ミンダ（FW）のアシストからオルワセウン・アデウミ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もセルクル・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、スタンダールが1-2で勝利した。

なお、スタンダールは22分にマルコ・イライマハリトラ（MF）、90+6分にリーヌドル・キュアビタ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 02:11:03 更新