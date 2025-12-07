どうしたソシエダ！低調な出来で３連敗中のアラベスに０−１敗戦…久保建英もボールに触れず78分で無念の途中交代
現地時間12月６日に開催されたラ・リーガの第15節で、久保建英が所属する10位のレアル・ソシエダが、３連敗中の14位アラベスと敵地で対戦した。
前節のビジャレアル戦（２−３）で、リーグ戦では約１年半ぶりとなるアシストをマークした久保が４−３―３の右ウイングで先発したソシエダは、なかなか攻撃の形を作り出せない。
32分、セットプレーからようやくチャンス。CKにカルロス・ソレールがヘッドで合わせるも相手GKの好セーブに阻まれる。
35分にもFKからマルティンがヘッド。これはポストに嫌われる。
迎えた前半アディショナルタイム、エルストンドのハンドでPKを献上。これをボジェに決められ、先制を許す。
後半もなかなかペースを握れないソシエダは、もどかしい展開が続く。56分に好調のバレネチェアを投入し、徐々に攻撃が活性化したものの、決定機を作り出せない。
とりわけ前半はボールに触れず、見せ場を作れなかった久保は、78分で無念の途中交代となった。
試合を通して低調だったソシエダはこのまま０−１で敗戦。リーグ戦連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
前節のビジャレアル戦（２−３）で、リーグ戦では約１年半ぶりとなるアシストをマークした久保が４−３―３の右ウイングで先発したソシエダは、なかなか攻撃の形を作り出せない。
32分、セットプレーからようやくチャンス。CKにカルロス・ソレールがヘッドで合わせるも相手GKの好セーブに阻まれる。
迎えた前半アディショナルタイム、エルストンドのハンドでPKを献上。これをボジェに決められ、先制を許す。
後半もなかなかペースを握れないソシエダは、もどかしい展開が続く。56分に好調のバレネチェアを投入し、徐々に攻撃が活性化したものの、決定機を作り出せない。
とりわけ前半はボールに触れず、見せ場を作れなかった久保は、78分で無念の途中交代となった。
試合を通して低調だったソシエダはこのまま０−１で敗戦。リーグ戦連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】