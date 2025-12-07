ブンデスリーガ 25/26の第13節 ウォルフスブルクとウニオン・ベルリンの試合が、12月6日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンは鄭 優営（MF）、イリヤース・アンサ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ウォルフスブルクのモハメド・アムーラ（FW）のアシストからパトリック・ビマー（FW）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

さらに30分ウォルフスブルクが追加点。サエル・クンベディ（DF）のアシストからモハメド・アムーラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とウォルフスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウォルフスブルクは後半の頭から選手交代。サエル・クンベディ（DF）からヤン・ビュールガー（DF）に交代した。

57分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。鄭 優営（MF）、アンドラス・シェーファー（MF）に代わりオリバー・バーク（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）がピッチに入る。

59分ウォルフスブルクが追加点。クリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからロブロ・マイエル（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

65分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。パトリック・ビマー（FW）からマティアス・スバンベリ（MF）に交代した。

68分、ウニオン・ベルリンのスタンリー・ヌソキ（DF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウォルフスブルクが3-1で勝利した。

なお、ウォルフスブルクは22分にサエル・クンベディ（DF）、45+3分にクリスティアン・エリクセン（MF）、74分にロブロ・マイエル（MF）、90分にコンスタンティノス・クリエラキス（DF）に、またウニオン・ベルリンは79分にオリバー・バーク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

