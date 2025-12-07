ブンデスリーガ 25/26の第13節 アウクスブルクとレーバークーゼンの試合が、12月6日23:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはアレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、マーティン・テリヤー（FW）、マリク・ティルマン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。アウクスブルクのケベン・シュロッターベック（DF）のアシストからディミトリス・ジャンヌリス（DF）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

さらに28分アウクスブルクが追加点。ディミトリス・ジャンヌリス（DF）のアシストからアントン・カデ（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアウクスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アウクスブルクが2-0で勝利した。

なお、アウクスブルクは10分にノアカイ・バンクス（DF）、17分にアントン・カデ（MF）、77分にクリスティヤン・ヤキッチ（MF）、90+3分にサミュエル・エサンド（FW）に、またレーバークーゼンは71分にエドモンド・タプソバ（DF）、78分にネイサン・テラ（FW）、79分にジャレル・クアンサー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 01:40:29 更新