ブンデスリーガ 25/26の第13節 ハイデンハイムとフライブルクの試合が、12月6日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、ヤン・シェップナー（MF）、マティアス・ホンザク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ヨハン・マンザンビ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はベンチからのスタートとなった。

40分に試合が動く。フライブルクのヨハン・マンザンビ（MF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

ここで前半が終了。0-1とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から2人が交代。トーマス・ケラー（DF）、ベネディクト・ギンバー（DF）に代わりティム・ジールスレーベン（DF）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）がピッチに入る。

46分、フライブルクが選手交代を行う。フィリップ・ラインハート（DF）からマキシリアン・ローゼンフェルダー（DF）に交代した。

59分ハイデンハイムが同点に追いつく。マーノン・ブッシュ（DF）のアシストからパトリック・マインカ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

68分、フライブルクは同時に2人を交代。ヨハン・マンザンビ（MF）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）に代わり鈴木 唯人（MF）、デリー・シェアハント（FW）がピッチに入る。

70分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ジュリアン・ニーユス（MF）からシュテファン・シマー（FW）に交代した。

71分、フライブルクが選手交代を行う。マキシリアン・ローゼンフェルダー（DF）に代わりアントニー・ユング（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

83分、ハイデンハイムが選手交代を行う。マーノン・ブッシュ（DF）からオマル・トラオレ（DF）に交代した。

84分、フライブルクが選手交代を行う。ルーカス・キュブラー（DF）からクリスティアン・ギュンター（DF）に交代した。

88分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ニクラス・ドルシュ（MF）からルカ・ケルバー（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ハイデンハイムが逆転。シュテファン・シマー（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、ハイデンハイムが2-1で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は68分から交代で出場した。

2025-12-07 01:40:34 更新