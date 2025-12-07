ブンデスリーガ 25/26の第13節 ケルンとザンクトパウリの試合が、12月6日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ルカ・バルトシュミット（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ザンクトパウリは後半の頭から選手交代。ハウケ・バール（DF）からアダム・ジビガワ（DF）に交代した。

51分に試合が動く。ケルンのルカ・バルトシュミット（FW）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がゴールを決めてケルンが先制。

68分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（FW）に代わりコナー・メトカーフ（MF）、リッキー・ジェイドジョーンズ（MF）がピッチに入る。

73分、ケルンは同時に2人を交代。マリウス・ビュルター（FW）、デニス・フセインバシッチ（MF）に代わりラグナル・アヘ（FW）、イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）がピッチに入る。

74分、ザンクトパウリが選手交代を行う。ジェームズ・サンズ（MF）からダネル・シナニ（FW）に交代した。

82分、ケルンは同時に2人を交代。サイード・エルマラ（MF）、トム・クラウス（MF）に代わりリントン・マイナ（MF）、フロリアン・カインツ（MF）がピッチに入る。なお、トム・クラウス（MF）は負傷による交代とみられる。

86分、ザンクトパウリが選手交代を行う。カロル・メッツ（DF）からアブドゥリー・シーセイ（FW）に交代した。

88分、ケルンが選手交代を行う。ルカ・バルトシュミット（FW）からクリストファー・ルンド（DF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ザンクトパウリが同点に追いつく。リッキー・ジェイドジョーンズ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。

2025-12-07 01:40:40 更新