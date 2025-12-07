ブンデスリーガ 25/26の第13節 シュツットガルトとバイエルン・ミュンヘンの試合が、12月6日23:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはジェイミー・ルウェリング（MF）、デニス・ウンダブ（FW）、ビラル・ハヌス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ラファエル・ゲレイロ（DF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

11分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリズ（FW）のアシストからコンラート・ライマー（MF）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

ここで前半が終了。0-1とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。トム・ビショフ（MF）からヨシプ・スタニシッチ（DF）に交代した。

60分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ラファエル・ゲレイロ（DF）からレナート・カール（MF）に交代した。

61分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。ニコラ・ジャクソン（FW）、レオン・ゴレツカ（MF）に代わりハリー・ケーン（FW）、アレクサンダル・パブロビッチ（MF）がピッチに入る。

61分、シュツットガルトが選手交代を行う。ニコラス・ナーティ（MF）からクリス・ヒューリッヒ（MF）に交代した。

66分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

74分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ビラル・ハヌス（MF）、ヨシュア・バグノマン（DF）に代わりティアゴ・トマス（FW）、ロレンツ・アシニョン（DF）がピッチに入る。

78分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからヨシプ・スタニシッチ（DF）がゴールで0-3。3点差となる。

81分にシュツットガルトのロレンツ・アシニョン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その直後の82分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）がPKで0-4。4点差となる。

83分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ダヨ・ウパメカノ（DF）から伊藤 洋輝（DF）に交代した。

後半終了間際の88分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで0-5。5点差となる。ハリー・ケーン（FW）はハットトリックを達成。

その後もシュツットガルトの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが0-5で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は83分から交代で出場した。

2025-12-07 01:50:19 更新