プレミアリーグ 25/26の第15節 エバートンとノッティンガム・フォレストの試合が、12月7日00:00にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、カルロス・アルカラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、オマリ・ハッチンソン（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストの選手によるオウンゴールによりエバートンが先制。

さらに45+3分エバートンが追加点。イリマン・ヌジャイ（FW）のアシストからティエルノ・バリー（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ノッティンガム・フォレストは後半の頭から3人が交代。イブラヒム・サンガレ（MF）、ダン・ヌドイェ（FW）、ニコロ・サボーナ（DF）に代わりライアン・イェーツ（MF）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、ザック・アボット（DF）がピッチに入る。

62分、エバートンが選手交代を行う。ティエルノ・バリー（FW）からベト（FW）に交代した。

62分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ライアン・イェーツ（MF）からニコラス・ドミンゲス（MF）に交代した。

73分、エバートンが選手交代を行う。カルロス・アルカラス（MF）からドワイト・マクニール（MF）に交代した。

80分エバートンが追加点。ジェイク・オブライエン（DF）のアシストからキアナン・デューズバリーホール（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もエバートンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エバートンが3-0で勝利した。

なお、エバートンは57分にティエルノ・バリー（FW）、73分にジェームズ・ターコウスキ（DF）、84分にビタリー・マイコレンコ（DF）、90+3分にジェイク・オブライエン（DF）に、またノッティンガム・フォレストは2分にニコロ・サボーナ（DF）、45+5分にモラト（DF）、54分にニコラ・ミレンコビッチ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 02:00:19 更新