プレミアリーグ 25/26の第15節 マンチェスター・シティーとサンダーランドの試合が、12月7日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはジェレミ・ドク（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはウィルソン・イシドール（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ノア・サディキ（MF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。マンチェスター・シティーのラヤン・シェルキ（MF）のアシストからルベンディアス（DF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに35分マンチェスター・シティーが追加点。フィル・フォーデン（MF）のアシストからヨシュコ・グバルディオル（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分、サンダーランドは同時に2人を交代。ベルトランド・トラオレ（FW）、ウィルソン・イシドール（FW）に代わりチェムスディネ・タルビ（FW）、ブライアン・ブロビー（FW）がピッチに入る。

65分マンチェスター・シティーが追加点。ラヤン・シェルキ（MF）のアシストからフィル・フォーデン（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

69分、マンチェスター・シティーは同時に3人を交代。アーリング・ハーランド（FW）、ヨシュコ・グバルディオル（DF）、フィル・フォーデン（MF）に代わりオマル・マルムーシュ（FW）、ナタン・アケ（DF）、タイアニ・ラインデルス（MF）がピッチに入る。

72分、サンダーランドは同時に2人を交代。グラニト・ジャカ（MF）、ノア・サディキ（MF）に代わりロメイン・ムンドレ（MF）、サイモン・アディングラ（FW）がピッチに入る。

80分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ラヤン・シェルキ（MF）からサビーニョ（MF）に交代した。

81分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ベルナルド・シルバ（MF）からリコ・ルイス（DF）に交代した。

88分、サンダーランドが選手交代を行う。トライ・ヒューム（DF）からルーク・オニエン（MF）に交代した。

90+6分にサンダーランドのルーク・オニエン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-0で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは37分にヨシュコ・グバルディオル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 02:20:16 更新