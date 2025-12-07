プレミアリーグ 25/26の第15節 トットナムとブレントフォードの試合が、12月7日00:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、リシャルリソン（FW）、シャビ・シモンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ダンゴ・ウアタッラ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。トットナムのシャビ・シモンズ（FW）のアシストからリシャルリソン（FW）がゴールを決めてトットナムが先制。

さらに43分トットナムが追加点。シャビ・シモンズ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トットナムが2-0で勝利した。

なお、トットナムは31分にクリスティアン・ロメロ（DF）、47分にペドロ・ポロ（DF）、77分にアーチー・グレイ（MF）に、またブレントフォードは28分にマイケル・カヨデ（DF）、45分にクリストファー・アイエル（DF）、60分にケビン・シャーデ（FW）、72分にイェホル・ヤルモリュク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 02:00:28 更新