【ストックホルム＝長尾尚実】今年のノーベル生理学・医学賞を受賞する坂口志文・大阪大特任教授（７４）が６日、スウェーデンのストックホルムにあるカロリンスカ研究所で、受賞者の共同記者会見に臨んだ。

坂口さんは、自ら発見した制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）のがん治療への応用に意欲を示し、「公的な資金援助だけでは足りない。企業の協力や支援が必要だ」と訴えた。

Ｔレグは過剰な免疫反応を抑える働きがある一方、がん細胞は周囲にＴレグを集めることで、免疫細胞の攻撃から逃れているとされる。坂口さんは会見で、「Ｔレグを自由にコントロールできるようにし、多くのがんの治療が実現できるようにしたい」と今後の展望を語った。

会見には、同時受賞する米システム生物学研究所のメアリー・ブランコウ博士と、米バイオ企業「ソノマ・バイオセラピューティクス」のフレッド・ラムズデル博士も出席。坂口さんは他の２人の研究にも触れ、「３人がそれぞれの研究を進めた結果、Ｔレグを特定することができた」と強調した。

会見では、基礎研究の重要性も話題に上り、ラムズデルさんは「アメリカでもどう役立つかが優先され、基礎研究は途切れがちになっている」と課題を指摘。坂口さんも「社会が基礎研究の重要性を認識してほしい」と応じた。