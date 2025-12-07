新日本プロレス1.4東京ドーム、地上波放送に豪華ゲスト！有田哲平×中村獅童が決定

2026年1月4日（日）に新日本プロレスが東京ドームで開催する、1.4（イッテンヨン）東京ドーム大会『WRESTLE KINGDOM 20』。当日は『新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP』と題して地上波でも放送される。

その地上波ゲスト解説にくりぃむしちゅー・有田哲平、地上波スペシャルゲストに中村獅童が決定。プロレスをこよなく愛する2人から大興奮のコメントが到着した。

1992年から毎年1月4日に東京ドーム大会を開催してきた新日本プロレス。日本はもとより、世界のプロレスファンにも広く知られる世界最大級のプロレスイベントだ。

2007年からは大会名を『1.4 WRESTLE KINGDOM』とし、レッスルキングダムは2026年で20回目となる。

そんな新日本プロレス1.4東京ドーム大会の模様を全国ネットで放送されるのは、2004年1月4日以来22年ぶり。プライム帯での新日本プロレスの放送は2002年5月2日以来24年ぶりのこととなる。

今大会最注目の試合は、“100年に一人の逸材”棚橋弘至の引退試合。対戦相手は、“レインメーカー”オカダ・カズチカ。プロレス界の黄金カードが最後に実現する。

そして東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロンが、プロレスデビューをはたすのも大きな話題。新日本イチの“極悪レスラー”EVILに挑む。

◆有田哲平×中村獅童が期待を語る！

地上波ゲスト解説に就任した有田哲平は、芸能界随一のプロレスファンとして知られ、数多くのプロレス関連番組でMCを担当。公式YouTubeチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』では、多様な切り口で大好きなプロレスを語りつくしている。

地上波スペシャルゲストの中村獅童も、幼少期からプロレスを見てきた生粋のファン。2025年の1.4（イッテンヨン）東京ドーム大会では、DOUKI選手の入場でスペシャルパフォーマーを務めた。

有田は「22年ぶりにプロレスが全国ネットで放送されるということで、非常に楽しみにしております。なにせ棚橋弘至選手の引退試合！ オカダ・カズチカ選手が久々に帰ってきて対戦しますね」と注目。

「あと、なんといっても元柔道の金メダリスト、ウルフアロン選手のデビュー戦がございます。とにかくこれはもう見逃すわけにはいきません！」とプロレス愛をほとばしらせて、今大会への期待を熱弁した。

中村もまた、「2025年に引き続き、新日本プロレスの1.4に参加させていただき、光栄に思います。いちファンとして棚橋選手の最後を見届けようと自分で早くにチケットを取っていましたが、まさか放送席に呼んでいただけるとは…驚きとうれしさでいっぱいです」と今回のオファーに歓喜。

「歌舞伎とプロレス、ジャンルは違えど、魂込めてお客様の前に立つ、というところが共通していると日頃から感じています。解説も、魂込めて務めさせていただきます」と熱く誓っている。