セリエA 25/26の第14節 サッスオーロとフィオレンティナの試合が、12月6日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、モイーズ・キーン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。フィオレンティナのローランド・マンドラゴラ（MF）がPKを決めてフィオレンティナが先制。

しかし、14分サッスオーロが同点に追いつく。タリク・ムハレモビッチ（DF）のアシストからクリスティアン・ボルパト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+1分サッスオーロが逆転。アルマン・ロリエンテ（FW）のアシストからタリク・ムハレモビッチ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とサッスオーロがリードしてハーフタイムを迎えた。

フィオレンティナは後半の頭から選手交代。シモン・ゾーム（MF）からシェール・ヌドゥール（MF）に交代した。

54分、サッスオーロは同時に2人を交代。アルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）に代わりアリュー・ファデラ（FW）、ワリド・シェディラ（FW）がピッチに入る。なお、アンドレア・ピナモンティ（FW）は負傷による交代とみられる。

62分、フィオレンティナは同時に2人を交代。ルカ・ラニエリ（DF）、ファビアーノ・パリージ（DF）に代わりマッティア・ビティ（DF）、ニコロ・フォルティーニ（DF）がピッチに入る。

63分、フィオレンティナが選手交代を行う。ニコロ・ファジョーリ（MF）からロベルト・ピコリ（FW）に交代した。

65分サッスオーロが追加点。クリスティアン・ボルパト（MF）のアシストからイスマエル・コネ（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。サッスオーロが3-1で勝利した。

なお、サッスオーロは7分にアリヤネット・ムリッチ（GK）、16分にクリスティアン・トルストベット（MF）に、またフィオレンティナは90+3分にシェール・ヌドゥール（MF）、90+5分にマッティア・ビティ（DF）、90+6分にローランド・マンドラゴラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 01:20:24 更新