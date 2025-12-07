新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会の全国ネット放送「新日本プロレス１・４東京ドーム！ 棚橋引退＆ウルフデビューＳＰ」（テレビ朝日系、当日２２時１５分〜）の「地上波ゲスト解説」にくりぃむしちゅー・有田哲平（５４）、「地上波スペシャルゲスト」に中村獅童（５３）がそれぞれ決定した。

同大会では棚橋弘至の引退試合（vs オカダ・カズチカ）や、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリスト・ウルフアロンのプロレスデビュー戦（vs ＥＶＩＬ）、さらにはＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太のダブル王座戦など、話題が豊富なカードが揃っている。テレビ朝日が全国ネットで放送するのは、２００４年１月４日以来２２年ぶり、プライム帯での新日本プロレスの放送は０２年５月２日以来２４年ぶりとなる。

そんな歴史的大会の地上波ゲストを務めるのが、芸能界随一のプロレスファンとして知られる有田と、幼少期からのプロレスファンで今年の１・４ドーム大会でＤＯＵＫＩの入場時にスペシャルパフォーマーを務めた中村だ。２人のコメントは以下の通り。

【有田哲平（地上波ゲスト解説）】この度、新日本プロレス１・４東京ドームの地上波ゲスト解説を務めさせていただくことになりました。２２年ぶりにプロレスが全国ネットで放送されるということで、非常に楽しみにしております。なにせ棚橋弘至選手の引退試合！ オカダ・カズチカ選手が久々に帰ってきて対戦しますね。

あと、なんといっても柔道の金メダリスト、ウルフアロン選手のデビュー戦がございます。とにかくこれはもう見逃すわけにはいきませんので、みなさん会場に来ていただくか、もしくはテレビで見ていただきたいと思います。ぜひご覧ください。

【中村獅童（地上波スペシャルゲスト）】２０２５年に引き続き、新日本プロレスの１・４に参加させていただき、光栄に思います。いちファンとして棚橋選手の最後を見届けようと自分で早くからチケットを取っていましたが、まさか放送席に呼んでいただけるとは…驚きとうれしさでいっぱいです。

今回、新日本プロレスの試合が２４年ぶりにプライム帯で放送されるとのことですが、少年時代、金曜日よる８時からの放送をテレビの前でワクワクしながら待ちわびていた身としては、今の新日本プロレス人気を大変に喜ばしく思っています。

注目しているのは、ウルフアロン選手 vs ＥＶＩＬ（ハウス・オブ・トーチャー）がどのように出ていくか、真っ向勝負になるのか、それとも…楽しみで仕方ありません。未来の新日本リーダー候補、辻陽太選手にも期待しています！