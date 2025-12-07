【今日の献立】2025年12月7日(日)「基本のふわとろ卵の親子丼」
トロトロ卵の親子丼に、体が温まるかす汁を合わせて。寒い日に食べたいメニューです。
【主食】基本のふわとろ卵の親子丼
鶏むね肉を使ったあっさりとした親子丼です。覚えておくと重宝する基本の味付けです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：949Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏むね肉 1枚
玉ネギ 1/4個
溶き卵 4個分
青ネギ 2~3本 ＜合わせだし＞
だし汁 120ml
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
ご飯 丼2杯分
七味唐辛子 適量
【下準備】鶏むね肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切る。玉ネギは薄切りにする。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を煮たて、鶏むね肉、玉ネギを加え、蓋をして中火で4〜5分煮る。
©Eレシピ
2. 青ネギを加え、青ネギがしんなりしたら、半量の溶き卵を回し入れる。半熟になったら残りの溶き卵を入れ、お好みのかたさに火を通す。
©Eレシピ
3. 丼にご飯をよそって(2)をかけ、七味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】ゴボウのきんぴら
食物繊維たっぷり！ 定番のゴボウのきんぴらです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：99Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ゴボウ 1/2本 ニンジン 1/4本 みりん 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1/2
赤唐辛子 (刻み)少々
サラダ油 適量 白ゴマ 適量
【下準備】ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。ニンジンは皮をむき、細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ゴボウ、ニンジンを炒める。
©Eレシピ
2. しんなりしてきたら、みりん、しょうゆ、赤唐辛子を加え、炒め合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
【スープ・汁】ブリのかす汁
ブリのアラから出るだしがおいしさの決め手！ 酒粕で体がポカポカ。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：299Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ブリ (アラ)150g
大根 2cm
ニンジン 1/4本 板コンニャク 1/4枚
ちくわ 2本 ネギ (刻み)2本分
酒粕 70g
水 大さじ1~2
だし汁 400ml
白みそ 大さじ1.5
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
【下準備】ブリは食べやすい大きさに切り、塩を振って10分程置き、たっぷりの熱湯にサッとくぐらせる。水に取ってウロコや血を取り除く。
©Eレシピ
大根、ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。板コンニャクは短冊切りにして水からゆで、煮たったらザルに上げる。ちくわは輪切りにする。
©Eレシピ
酒粕は小さくちぎって耐熱容器に入れ、水を加えてラップをし、電子レンジで1分程加熱してかき混ぜ、ペースト状にする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、ブリ、大根、ニンジン、板コンニャク、ちくわを入れて中火にかける。煮たったら弱火で、アクを取りながらブリに火が通り、大根がやわらかくなるまで煮る。
©Eレシピ
2. 酒粕、白みそを溶き入れる。ネギを加えてひと煮たちさせ、薄口しょうゆと塩で味を調え、器によそう。
©Eレシピ