10日に行われるノーベル賞の授賞式を前に生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授は6日、スウェーデンで記者会見を行い基礎研究の重要性について言及しました。

本岡英恵・NNNストックホルム

「授賞式の準備が着々と行われています。こちらの花は授賞式会場に飾られるのですが本当に良い匂いがしますね」

10日の授賞式を彩るデザインのコンセプトは「リサイクル」でステージを飾る花々の準備が進められていました。

こうした中、坂口さんが現地でノーベル生理学・医学賞の共同受賞者とともに記者会見しました。

大阪大学・坂口志文特任教授

「今回ノーベル賞を受賞したことをきっかけに、社会全体が医学や医療研究の重要性を、あらためて認識してくれることを願っています。政府に対しても、基礎研究を支援することの重要性を伝えました」

また坂口さんは、基礎研究で発見したものが実用化されるには時間がかかるものの「基礎研究の研究成果をもとにした新しい治療法が実現する可能性は十分にある」と語りました。

また坂口さんと、ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授はノーベル賞に関する展示が行われている「ノーベル博物館」の椅子に記念のサインを行いました。

授賞式に向けたイベントは7日以降も予定されています。