プレミアリーグ第15節アストン・ヴィラ対アーセナルの一戦は2-1で、ホームチームの勝利に終わった。



アーセナルは第3節リヴァプール戦以来の黒星となり、勝ち点を落とす結果となった。これによりマンチェスター・シティとの勝ち点差が5ポイント。シティがサンダーランドに勝利すれば、2ポイント差となる。



この上位対決で先制したのはホームのヴィラだ。36分、左サイドからクロスが挙がり、大外で反応したのは右SBのマティ・キャッシュ。近くにいたエベレチ・エゼを振り切り、クロスに合わせた。





後半に入ると、52分にアーセナルに同点弾が生まれる。中盤で相手の攻撃を食い止め、右サイドから前進。深い位置からブカヨ・サカがクロスを挙げると、ボックス内で合わせたのは、この試合途中出場のレアンドロ・トロサール。仕事人がゴールネットを揺らし、スコアを振り出しに戻す。その後は互いにベンチから選手を送り出し、追加点を狙うも、得点は動かず。1-1のドロー決着かと思われたが、後半アディショナルタイムにドラマが。ホームのヴィラがサイドから猛攻を仕掛け、最後は10番エミリアーノ・ブエンディアがゴールをこじ開けた。この試合で先制点を挙げたキャッシュは、今季のプレミアリーグでは3ゴール目となった。1点目は第5節サンダーランド戦。2点目は勝利した第9節マンチェスター・シティ戦でのこと。セットプレイの流れからペナルティアーク付近でボールを受け、左足を振り抜く。これにはさすがのジャンルイジ・ドンナルンマも反応できず、シュートはゴール右に突き刺さった。昨季はシーズンを通して1ゴールのみとそれほど得点力のある選手ではないキャッシュだが、今季はここまで3ゴール。しかも、その相手はシティ、アーセナルと優勝候補相手に得点を決めている。アストン・ヴィラ対アーセナルのゲームが終了した時点でアーセナルは勝ち点33で依然として首位だが、勝利したヴィラが勝ち点3を積み上げ、勝ち点3差に。同節で行われるシティがサンダーランドに勝利すれば、その差は2ポイントと、徐々にプレミアが混戦となってきた。