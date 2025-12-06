プレミアリーグ第15節でアストン・ヴィラはアーセナルと対戦した。



ホームのヴィラはここ最近調子をあげており、現在公式戦6連勝中。プレミアでも4連勝中で、首位アーセナルと6ポイント差で3位につけている。アーセナルを撃破し、勝ち点を詰めるだけではなく、さらに自信をつけたいところ。



一方でアーセナルは今シーズンリヴァプールにしか負けていない状況が続いており、悲願のタイトル獲得へ期待は高まっているが、懸念されているのがディフェンスラインに怪我人が続出している点。モスケラが前節負傷したため、この試合のCBコンビはインカピエとティンバーという並びになった。





8分、アーセナルがヴィラのビルドアップを引っ掛けると、ウーデゴーが左足でミドルシュート。強烈なシュートだったが、コースが甘くこれはエミリアーノ・マルティネスがセーブ。その1分後ヴィラに決定機。マッギンのスルーパスにワトキンスが抜け出し、GKと一対一の局面を迎えるも、ラヤがビッグセーブ。アーセナルのピンチを救った。21分サカとウーデゴーのコンビネーションから崩し、最後はクロスにエゼが合わせる。アーセナルの先制ゴールかと思われたが、サカがわずかに飛び出しており、これはオフサイドに。徐々にアーセナルがボールを握る時間が増えるもヴィラはカウンターの鋭さを見せ、一進一退の攻防が続く。36分均衡が破れる。左サイドのパウ・トーレスのクロスがファーに流れると、キャッシュがダイレクトでシュート。しっかり抑えの効いたシュートはラヤのまたを抜きネットを揺らした。ヴィラ・パークの後押しもあって、球際の激しさを見せるヴィラが1点リードで前半を折り返す展開に。アーセナルは後半から2枚を入れ替える。エゼに代えてトロサール、またメリーノに代えてギェケレシュをピッチに。ヴィラは選手交代なしで後半を迎える。49分アーセナルにチャンス。ウーデゴーの対角のパスにトロサールがダイレクトボレーを放つが、惜しくも枠外に。後半から入ったトロサールに早速チャンスが訪れた。すると51分、中盤でライスがボールを奪うと、ウーデゴーからサカへ。そしてサカのクロスを最後はトロサールが押し込み、アーセナルが試合を振り出しに戻す。64分、ヴィラはショートカウンターからチャンス。ロジャーズのスルーパスに抜け出したワトキンスが切り返しから左足でシュートを放つが、ラヤがビッグセーブを見せる。前への圧力を高めたいヴィラは65分ワトキンスに代えてマレンを投入する。69分、ボックス付近でボールを受けたウーデゴーが強烈なミドルシュート。いいコースにシュートはドンだが、マルティネスがなんとか触りセーブ。両GKが素晴らしいセーブを見せ、2点目を与えない。ヴィラは74分にサンチョとボハルデをピッチに送り込む。すると77分ロングボールの処理をカラフィオーリミスすると、ロジャーズからマレン。マレンがシュートを放つが、枠を捉えることはできず。一方のアーセナルは78分サカに代えてマドゥエケを投入する。ヴィラが攻勢を強めるなか、81分サンチョとの連携でマートセンが左サイド奥深くに侵入すると、クロス。するとティンバーのクリアがあわやオウンゴールになるかと思われたが、ギリギリ入らず。後半は半ば以降ヴィラペースで試合が進む。そんななか、アーセナルは85分にマルティネッリとルイス・スケリーを投入。ヴィラはブエンディアとリンデロフを入れる。1-1のまま試合は終盤へ。後半ATは4分、このまま試合が終わるかと思われた95分ゴール前の混戦から最後はブエンディアがゴール。ヴィラが最後の最後でこじ開けた。試合はこの直後に終了し、ヴィラが首位アーセナルを2-1で撃破。大きな勝ち点3を手にした。アストン・ヴィラ 2 - 1 アーセナルアストン・ヴィラ得点者マティ・キャッシュ（36分）、エミリアーノ・ブエンディア（90+5分）アーセナル得点者レアンドロ・トロサール（53分）