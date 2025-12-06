現地時間5日、来夏の開催が近づく2026年北中米ワールドカップの組み合わせ抽選会が行われた。



日本代表はグループFに入り、オランダ、チュニジア、そしてウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによる欧州プレイオフの勝者と対戦することとなった。



そんななか、英『Daily Mail』はグループIが死の組だと主張。グループIはフランス、セネガル、ノルウェー、そしてボリビア、スリナム、イラクによる大陸間プレイオフを制した国による組み合わせとなった。





強豪ひしめくグループとなったが、同メディアがW杯のグループステージ最注目の対戦カードになると考えているのがフランスとノルウェーの一戦だ。世界トップクラスの選手層を誇るフランスは今大会も優勝候補の一角だが、28年ぶりにW杯出場を決めたノルウェーはアーリング・ハーランドやマルティン・ウーデゴーを擁し、今大会のダークホースとして期待値は高い。そんな2チームによる対戦となるなか、同メディアが特に注目している理由は2人のストライカーの存在だ。フランスのエース、キリアン・ムバッペは今シーズン、レアル・マドリードで公式戦20試合で25ゴールを記録しており、存在感は抜群。一方でハーランドも今シーズンはマンチェスター・シティで公式戦19試合で20ゴールをマークしており、絶好調だ。そんな2人による戦いを「魅力的な一戦」と同メディアは伝え、「世界で最も得点力のある2人のストライカーが直接対決」と報じている。アフリカの強豪であるセネガルの存在も侮れないが、ワールドクラスのストライカー同士の対決は間違いなく世界中から注目を集めるだろう。