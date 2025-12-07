ジョー マローン ロンドン♡ホリデー限定ポップアップで香りの世界体験

英国発フレグランスブランド、ジョー マローン ロンドンが贈るホリデー限定ポップアップ「Fun and Games」が2025年12月13日（土）～25日（木）、表参道ヒルズに登場♡サンダルウッド＆スパイスドアプリコット コロンを中心に、人気のコロンやホームフレグランス、ここでしか体験できないゲームやフォトブースも用意され、心躍るクリスマス体験が楽しめます♪

限定香りで彩るホリデーシーズン

今年のクリスマス限定コロン、サンダルウッド＆スパイスドアプリコットは、温かみのあるサンダルウッドと芳醇なバニラに、清々しいカルダモンがアクセント。

なめらかなアプリコットの香りと華やかに響き合い、ホリデーシーズンを彩ります♡ホリデー限定ギフトコレクションも揃い、大切な方への贈り物にも最適です。

ポップアップ限定体験と特典

ご購入者全員

税込18,500円以上ご購入

税込25,000円以上ご購入

クリスマス限定コロン 100mLご購入

会場では、ここでしか体験できないゲームコンテンツやフォトブースを完備♪

事前予約で来場すると限定クリスマスギフトがもらえ、購入金額に応じてコロンやボディクリーム、オリジナルポーチ、クリスマスカードなど豪華特典が用意されています。

ポップアップ イベント開催記念

さらに全国店舗購入者にはトランプモチーフのステッカーもプレゼント♡数量限定のためお早めに。

SNSキャンペーンで楽しさ倍増

ポップアップ会場で撮影した写真や動画をInstagram・TikTokに投稿すると、プリンコゲームに1回参加可能♡

さらに、指定のメンションとハッシュタグで投稿すると抽選で30名にジョー マローン ロンドン製品が当たるフォトコンテストも実施中です。

香りに包まれる華やかな空間で、クリスマス気分を存分に楽しめます♪

ジョー マローン ロンドンの世界を体感♡

ジョー マローン ロンドンのホリデー限定ポップアップ「Fun and Games」は、12月13日（土）～25日（木）、表参道ヒルズ 本館B3Fで開催♡

サンダルウッド＆スパイスドアプリコット コロンをはじめ、人気のコロンやホームフレグランスを試せるチャンス♪

限定特典やゲーム体験、フォトブースも楽しめ、香りに包まれた華やかなクリスマスを満喫できます。