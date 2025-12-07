15分で簡単ごちそう『白菜と肉団子のしょうゆバター煮』トロトロ白菜とほろほろ肉団子

忙しい平日の夕食づくりにうれしい、15分煮込みの簡単おかず。

ふっくら大きく丸めた肉だんごがほろっとほぐれ、とろりと甘い白菜と相性抜群。しょうゆバターの香りがクセになり、気づけば何度もリピートしてしまいます！

『大きな肉だんごと白菜のしょうゆバター煮込み』のレシピ

材料（2人分）

〈大きな肉だんご〉 　
豚ひき肉……250g 　
ねぎの粗いみじん切り……1/2本分（約50g） 　
片栗粉……小さじ2 　
酒……小さじ2 　
塩……小さじ1/4 　
こしょう……少々

白菜の葉……3枚（約300g）
バター……30g
酒……大さじ2

〈煮汁〉 　
水……1と1/2カップ 　
みりん……大さじ2 　
しょうゆ……大さじ1と1/2

作り方

（1）下ごしらえをする

白菜は幅3cmの一口大に切る。ボールに肉だんごの材料を入れ、手でよく練り混ぜる。4等分にして丸く成形する。

（2）肉だんごを焼く

フライパンにバター20gを中火で溶かし、肉だんごを並べ入れる。両面を1分30秒ずつ焼き、酒をふる。

（3）煮る

白菜と煮汁の材料を加えて煮立たせ、15分ほど煮る。器に盛ってバター10gをのせる。

POINT
白菜から出る水分で味がぶれないよう、重さをきちんと量ると◎。

だんごをくずして煮汁にからめれば、口に運ぶたびに幸せを実感。忙しい日も、夕食の時間がほっとするひとときになりますよ♪

『オレンジページ』2025年12月2日号より）

教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家

出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！　グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。

