15分で簡単ごちそう『白菜と肉団子のしょうゆバター煮』トロトロ白菜とほろほろ肉団子

忙しい平日の夕食づくりにうれしい、15分煮込みの簡単おかず。

ふっくら大きく丸めた肉だんごがほろっとほぐれ、とろりと甘い白菜と相性抜群。しょうゆバターの香りがクセになり、気づけば何度もリピートしてしまいます！

『大きな肉だんごと白菜のしょうゆバター煮込み』のレシピ

材料（2人分）

〈大きな肉だんご〉

豚ひき肉……250g

ねぎの粗いみじん切り……1/2本分（約50g）

片栗粉……小さじ2

酒……小さじ2

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

白菜の葉……3枚（約300g）

バター……30g

酒……大さじ2

〈煮汁〉

水……1と1/2カップ

みりん……大さじ2

しょうゆ……大さじ1と1/2

作り方

（1）下ごしらえをする

白菜は幅3cmの一口大に切る。ボールに肉だんごの材料を入れ、手でよく練り混ぜる。4等分にして丸く成形する。

（2）肉だんごを焼く

フライパンにバター20gを中火で溶かし、肉だんごを並べ入れる。両面を1分30秒ずつ焼き、酒をふる。

（3）煮る

白菜と煮汁の材料を加えて煮立たせ、15分ほど煮る。器に盛ってバター10gをのせる。

POINT

白菜から出る水分で味がぶれないよう、重さをきちんと量ると◎。



だんごをくずして煮汁にからめれば、口に運ぶたびに幸せを実感。忙しい日も、夕食の時間がほっとするひとときになりますよ♪

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）