[12.6 ブンデスリーガ第13節](ヴォイト・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 41 ディアント・ラマイ

DF 5 ベネディクト・ギンバー

DF 6 パトリック・マインカ

DF 27 ティム・ケーター

MF 2 マーノン・ブッシュ

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

MF 30 ニクラス・ドーシュ

FW 17 マティアス・ホンサック

FW 18 マルビン・ピエリンガー

控え

GK 1 ケビン・ミュラー

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

DF 28 アダム・コーレ

MF 20 ルカ・カーバー

MF 21 アドリアン・ベック

MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 38 ヤニク・ワーグナー

監督

フランク・シュミット

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 20 ジュニア・アダム

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります