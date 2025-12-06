ハイデンハイムvsフライブルク スタメン発表
[12.6 ブンデスリーガ第13節](ヴォイト・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
DF 27 ティム・ケーター
MF 2 マーノン・ブッシュ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 17 マティアス・ホンサック
FW 18 マルビン・ピエリンガー
控え
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 28 アダム・コーレ
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 38 ヤニク・ワーグナー
監督
フランク・シュミット
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
※23:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
DF 27 ティム・ケーター
MF 2 マーノン・ブッシュ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 17 マティアス・ホンサック
控え
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 28 アダム・コーレ
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 38 ヤニク・ワーグナー
監督
フランク・シュミット
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります