[12.6 ブンデスリーガ第13節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 2 アミーン・アル・ダキル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 28 ニコラス・ナルティ

MF 30 チェマ・アンドレス

FW 26 デニズ・ウンダブ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 22 ロレンツ・アシニョン

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 フィン・イェルチュ

MF 10 クリス・フューリッヒ

MF 16 アタカン・カラソル

FW 8 ティアゴ・トマス

FW 27 バドレディン・ブアナニ

FW 45 ラザール・ヨバノビッチ

監督

セバスティアン・ヘーネス

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 20 トム・ビショフ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 マヌエル・ノイアー

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 21 伊藤洋輝

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 9 ハリー・ケイン

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります