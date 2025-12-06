シュツットガルトvsバイエルン スタメン発表
[12.6 ブンデスリーガ第13節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アミーン・アル・ダキル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 22 ロレンツ・アシニョン
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 16 アタカン・カラソル
FW 8 ティアゴ・トマス
FW 27 バドレディン・ブアナニ
FW 45 ラザール・ヨバノビッチ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 9 ハリー・ケイン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります