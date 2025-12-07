アラベスvsソシエダ スタメン発表
[12.6 ラ・リーガ第15節](メンディソロッサ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 15 ルーカス・ボジェ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
GK 31 G. Świderski
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 22 ムサ・ディアラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 7 カルロス・ビセンテ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 11 トニ・マルティネス
FW 32 Izei Hernández
FW 34 Aitor Mañas
監督
エドゥアルド・コウデ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 15 ウマル・サディク
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 41 Theo Folgado
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります