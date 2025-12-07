[12.6 ラ・リーガ第15節](メンディソロッサ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[アラベス]

先発

GK 1 アントニオ・シベラ

DF 5 ジョン・パチェコ

DF 14 ナウエル・テナグリア

DF 17 ホニー・オット

DF 24 ビクター・パラダ

MF 4 デニス・スアレス

MF 6 アンデル・ゲバラ

MF 19 パブロ・イバニェス

MF 20 カセベ

MF 21 アブデ・レバッハ

FW 15 ルーカス・ボジェ

控え

GK 13 ラウール・フェルナンデス

GK 31 G. Świderski

DF 3 ユセフ・レケディム

DF 22 ムサ・ディアラ

MF 10 カルレス・アレニャ

MF 23 カルロス・ベナビデス

FW 7 カルロス・ビセンテ

FW 9 マリアーノ・ディアス

FW 11 トニ・マルティネス

FW 32 Izei Hernández

FW 34 Aitor Mañas

監督

エドゥアルド・コウデ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 15 ウマル・サディク

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 41 Theo Folgado

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります