フェルスタッペンがポール獲得！奇跡の大逆転なるか、角田裕毅は大健闘の10番手【F1アブダビGP予選】
F1アブダビ GP予選
サーキット：アラブ首長国連邦／ヤス・マリーナ
路面状況：ドライ
気温：25.0℃
路面温度：28.7℃
F1アブダビ GPの予選がヤス・マリーナで行われ、M.フェルスタッペン（RBR）がポールポジションを獲得した。2番手はL.ノリス（MCL）、3番手はO.ピアストリ（MCL）となっている。
なお、角田裕毅（RBR）は10番手となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ
1位 M.フェルスタッペン（RBR）1:22.877／1:22.752／1:22.207／18
2位 L.ノリス（MCL）1:23.178／1:22.804／1:22.408／17
3位 O.ピアストリ（MCL）1:22.605／1:23.021／1:22.437／17
4位 G.ラッセル（MER）1:23.247／1:22.730／1:22.645／18
5位 C.ルクレール（FER）1:23.163／1:22.948／1:22.730／18
6位 F.アロンソ（AST）1:23.071／1:22.861／1:22.902／18
7位 G.ボルトレート（STK）1:23.374／1:22.874／1:22.904／21
8位 E.オコン（HAS）1:23.334／1:23.023／1:22.913／18
9位 I.ハジャー（RB）1:23.373／1:22.997／1:23.072／18
10位 角田裕毅（RBR）1:23.386／1:23.034／-／17
11位 O.ベアマン（HAS）1:23.254／1:23.041／-／11
12位 C.サインツ（WIL）1:23.187／1:23.042／-／12
13位 L.ローソン（RB）1:23.265／1:23.077／-／14
14位 K.アントネッリ（MER）1:22.894／1:23.080／-／12
15位 L.ストロール（AST）1:23.316／1:23.097／-／15
16位 L.ハミルトン（FER）1:23.394／-／-／9
17位 A.アルボン（WIL）1:23.416／-／-／6
18位 N.ヒュルケンベルグ（STK）1:23.450／-／-／9
19位 P.ガスリー（ALP）1:23.468／-／-／9
20位 F.コラピント（ALP）1:23.890／-／-／9
2025-12-07 00:09:05 更新