F1アブダビ GP予選

サーキット：アラブ首長国連邦／ヤス・マリーナ

路面状況：ドライ

気温：25.0℃

路面温度：28.7℃

F1アブダビ GPの予選がヤス・マリーナで行われ、M.フェルスタッペン（RBR）がポールポジションを獲得した。2番手はL.ノリス（MCL）、3番手はO.ピアストリ（MCL）となっている。

なお、角田裕毅（RBR）は10番手となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 M.フェルスタッペン（RBR）1:22.877／1:22.752／1:22.207／18

2位 L.ノリス（MCL）1:23.178／1:22.804／1:22.408／17

3位 O.ピアストリ（MCL）1:22.605／1:23.021／1:22.437／17

4位 G.ラッセル（MER）1:23.247／1:22.730／1:22.645／18

5位 C.ルクレール（FER）1:23.163／1:22.948／1:22.730／18

6位 F.アロンソ（AST）1:23.071／1:22.861／1:22.902／18

7位 G.ボルトレート（STK）1:23.374／1:22.874／1:22.904／21

8位 E.オコン（HAS）1:23.334／1:23.023／1:22.913／18

9位 I.ハジャー（RB）1:23.373／1:22.997／1:23.072／18

10位 角田裕毅（RBR）1:23.386／1:23.034／-／17

11位 O.ベアマン（HAS）1:23.254／1:23.041／-／11

12位 C.サインツ（WIL）1:23.187／1:23.042／-／12

13位 L.ローソン（RB）1:23.265／1:23.077／-／14

14位 K.アントネッリ（MER）1:22.894／1:23.080／-／12

15位 L.ストロール（AST）1:23.316／1:23.097／-／15

16位 L.ハミルトン（FER）1:23.394／-／-／9

17位 A.アルボン（WIL）1:23.416／-／-／6

18位 N.ヒュルケンベルグ（STK）1:23.450／-／-／9

19位 P.ガスリー（ALP）1:23.468／-／-／9

20位 F.コラピント（ALP）1:23.890／-／-／9

2025-12-07 00:09:05 更新