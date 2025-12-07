ラ・リーガ 25/26の第15節 ビリャレアルとヘタフェの試合が、12月6日22:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはボルハ・マジョラル（FW）、エイドリアン・リソ（FW）、マリオ・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。

45分、ヘタフェが選手交代を行う。アラン・ニョム（DF）からディエゴ・リコ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+5分に試合が動く。ビリャレアルのアジョセ・ペレス（FW）のアシストからタジョン・ブキャナン（MF）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

ここで前半が終了。1-0とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

48分にヘタフェのルイス・ミジャ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

51分、ビリャレアルが選手交代を行う。ダニエル・パレホ（MF）に代わりMacia Carlos（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

64分ビリャレアルが追加点。ルイス・ジュニオール（GK）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ビリャレアルが2-0で勝利した。

なお、ビリャレアルは62分にMacia Carlos（MF）、71分にニコラス・ペペ（FW）に、またヘタフェは22分にアラン・ニョム（DF）、45+3分にマリオ・マルティン（MF）、57分にマウロ・アランバリ（MF）、90+1分にディエゴ・リコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 00:20:15 更新