¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤Î¤»¤¤¤ÇÅÝ¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¡Ä¡×Æ£ÅÄ·ò»ù¡¢Âçº¹È½Äê£Ö£´¤âÈ¿¾Ê¡¡¶¯Îõ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ò¥ä¥êÃæÃÇ¤â¡Ö°ì½ÖÈô¤ó¤À¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£¶Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡²¦¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ·ò»ù¡Ê£³£±¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬Æ±µé£¸°Ì¥Ú¥Æ¡¦¥¢¥Ý¥ê¥Ê¥ë¡Ê£³£°¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤ò£³¡Ý£°¤ÎÂçº¹È½Äê¤ÇÇË¤Ã¤¿¡££´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥Õ¤ÊÆñÅ¨¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡ÊÁê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡Ë¶¯¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ê¹¶Î¬¤Î¡Ë»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅÝ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤È¡¢£Ë£Ï¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£»ý¤ÁÌ£¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¤¬¸½ºß¤Ï¹¶·âÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤Ã¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Î¤»¤¤¤ÇÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤«¡¢°¤¤±Æ¶Á¤«¡¢ÅÝ¤¹¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¼«Ê¬¤â¡ËÅÝ¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢·ã¤·¤¯Æ¬Æ±»Î¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì½Ö¡Ê°Õ¼±¤¬¡ËÈô¤ó¤À¡×¡£¤½¤Î¸å¤â»î¹ç¤Ï»ÙÇÛ¤·¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤¤¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ä©Àï¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤¤Ê¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¼¡¤Ï¡ËÀ¤³¦¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·ÑÂ³¤òÀÀ¤¤¡¢¡Ö¸¼¿Í¸þ¤±¤Î¤¦¤Þ¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¼«¸ÊËþÂ¡£Å¥¤¯¤µ¤¯¤Æ¤âÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²Æ¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤âÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬³¬µé¤¬¾å¤Ê¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µ»½Ñ¡¢£É£Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£