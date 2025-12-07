フィギュアスケート女子でシニア転向１年目の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪出場へ大きく前進した。

ショートプログラム（ＳＰ）３位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーは、冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。後半の連続ジャンプでミスが出るも、安定した演技で１４６・９８点をマークし、合計２２０・８９点で銀メダルを獲得した。「２位という結果をいだだけて、うれしい。トリプルアクセルは本調子ではなかったが、本番で決められてうれしい」と笑みを浮かべた。

今大会で日本勢最上位に入り、五輪の舞台が現実味を帯びてきた。「シーズンの初めは五輪を全く意識していなかった」と振り返るが「少しずつ五輪が近づいていると感じていて、緊張する舞台でもいい演技ができたことは次につながる」と手応えを口にした。

この日は競技を始めたきっかけである１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央が来場した。「すごく驚いたし、浅田真央さんの前で演技をする機会は少ない。緊張感もあったが、いい演技をしたい思いがあった。気持ち的に楽しみな感じで試合をすることができたので、うれしかった」と充実の表情。大舞台で１７歳が最高の輝きを放った。