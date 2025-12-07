◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位。ＧＰファイナル初出場の１７歳が銀メダルを獲得し「２位という結果いただけて、すごくうれしい」と、白い歯をこぼした。合計２２２・４９点のアリサ・リュウ（米国）が優勝。

憧れの浅田真央さんが会場で見守る中、冒頭に浅田さんの“代名詞”トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプはルッツで転倒したが、フリップにトウループをつけて巻き返した。中庭健介コーチが「見たことがない」というリカバリーをみせ表彰台に乗った１７歳。中井は「自信を持って跳びに行けたので。いい形でリカバリーできた」と胸を張った。

２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンにシニアデビュー。ＧＰシリーズ第１戦のフランス大会で鮮烈デビューＶを飾ると、一気にＧＰファイナルメダリストとなった。約２か月前に「夢から目標になった」と語っていた五輪の舞台。中井は「正直、近づきすぎくらいに近づいてきていて。本当にいいのかな、と思うくらいに近づいてきている」と率直な思いを明かした。ただ、浮かれているわけではない。「もちろん、それがプレッシャーになるのも今から分かっていること。そのプレッシャーに負けないくらい、自分を強く持っていきたい」と冷静だ。

１９日から全日本選手権（東京）が開幕。優勝すれば五輪に一発内定だが、代表選考レースでは中井が一歩リードする立場に立つ。五輪前哨戦、銀メダリストになった実感は「ないです」とキッパリ。「緊張する舞台でもしっかりといい演技ができたことは、次の試合につながると思う」という手応えとともに、勝負の全日本に臨む。