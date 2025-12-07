◇F1第24戦アブダビGP（2025年12月6日 UAE ヤスマリーナ・サーキット＝1周5.281キロ）

来季のF1シートを失ったレッドブルの角田裕毅が7戦ぶりに予選3回目（Q3）進出を果たし、10番手につけた。セクター3のタイムが悪く、1回目（Q1）は15番手でぎりぎり突破。2回目（Q2）もセクター3で苦戦しながらセクター2で全体ベストを出し、11番手と0.007秒差の1分23秒034で通過した。Q3はトラックリミット違反でタイム抹消となった。

ドライバーズランキング2位につけ、逆転での総合5連覇を狙うレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分22秒207で5戦ぶり今季8度目、通算48度目のポールポジション（PP）を獲得。決勝で表彰台に立てば初の総合優勝が決まるマクラーレンのランド・ノリス（英国）が0.201秒差の2番手、総合3位の同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3番手につけた。

角田は2日に来季レッドブルのテスト＆リザーブドライバー就任が発表され、F1参戦は5年でひと区切りを迎えた。ラストランの舞台は初年度の21年に自己最高の4位に入ったアブダビとなったが、予選直前のフリー走行3回目（FP3）の終盤にピットロードを走行中、ピットから飛び出してきたメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）に追突され、マシンを破損。走行打ち切りとなる不運に見舞われていた。

▼フェルスタッペン トップに立てて本当にうれしい。それが僕たちにできる全てだから。頑張ってレースに勝ちたいが、頭にあるのはチャンピオンシップを取ること。どうなるか楽しみだね。

▼ノリス 厳しい。マックスは良い仕事をしたので、おめでとうと言いたい。僕たちはできる限りのことをしたので満足。最終戦でPPを取れなくて残念だけど、明日頑張るしかない。明日は勝ちたい。

▽予選順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)ルクレール（フェラーリ）

(６)アロンソ（アストンマーチン）

(７)ボルトレート（キックザウバー）

(８)オコン（ハース）

(９)ハジャー（レーシングブルズ）

(10)角田裕毅（レッドブル）

＜以下Q2敗退＞

(11)ベアマン（ハース）

(12)サインツ（ウィリアムズ）

(13)ローソン（レーシングブルズ）

(14)アントネッリ（メルセデス）

(15)ストロール（アストンマーチン）

＜以下Q1敗退＞

(16)ハミルトン（フェラーリ）

(17)アルボン（ウィリアムズ）

(18)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(19)ガスリー（アルピーヌ）

(20)コラピント（アルピーヌ）