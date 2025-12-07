こじはる、最年長も変わらぬアイドル姿に衝撃の声「現役かと錯覚」「いつまでもかわいい」 「ハート型ウイルス」も披露
AKB48は6日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2』を開催した。この日の公演で最年長となった小嶋陽菜の変わらぬアイドル姿が話題となった。
【ライブ写真多数】スタイル抜群！変わらないアイドル姿を披露したこじはる
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。Overtureが開けると、高橋みなみ・小嶋陽菜・峯岸みなみ・柏木由紀・指原莉乃がステージに登場。高橋による「AKB〜！」の掛け声が響き渡り、「RIVER」で勢いよくスタート。
その後、MCでは小嶋から「最年長 頑張ってます！新旧AKBのヲタのみんな元気〜？」と小嶋節で呼びかける場面も。そんな小嶋は代表曲の「ハート型ウイルス」も現役メンバーの久保姫菜乃・長友彩海とともに可憐なパフォーマンスでファンを虜にした。
小嶋のパフォーマンスにSNSではファンから「やっぱ世界一かわいい！」「現役かと錯覚するくらいvery cuteでした」「こじはるいつまでもかわいいなハート型ウイルス全然現役でいける」「ハート型ウイルスの小嶋さん優勝すぎ。」などの反響が寄せられた。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
【6日夜公演 OGゲスト11人】
高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2
セットリスト
M00. overture ※旧overture
M01. RIVER
M02. 重力シンパシー
M03. 10年桜
M04. 君のことが好きだから
M05. 少女たちよ
M06. カッコ悪い I love you!
M07. 波乗りかき氷
M08. 純愛のクレッシェンド
M09. 口移しのチョコレート
M10. 逆転王子様
M11. それでも好きだよ
M12. ハート型ウイルス
M13. 愛しさのアクセル
M14. アイドルなんかじゃなかったら
M15. どうしても君が好きだ
M16. あの夏の防波堤
M17. Seventeen
M18. 君と虹と太陽と
M19. ポニーテールとシュシュ
M20. 涙サプライズ！
M21. 真夏のSounds good!
M22. Everyday、カチューシャ
M23. 大声ダイヤモンド
M24. Beginner
M25. 根も葉も Rumor
M26. ひこうき雲
アンコール
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. 恋するフォーチュンクッキー
EN03. 夕陽を見ているか？
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
