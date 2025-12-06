【ワシントン（米国）５日（日本時間６日）＝岩原正幸】サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が、当地で行われ、８大会連続８度目の出場となるＦＩＦＡランク１８位の日本は１次リーグ（Ｌ）Ｆ組で、同７位オランダ、同４０位チュニジア、欧州予選プレーオフ（ＰＯ）Ｂ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と戦うことが決まった。Ｗ杯２大会連続指揮となる森保一監督（５７）は欧州２か国が同居する中、「非常に厳しいグループ」と目標とする世界一へ向けた戦いへ、気を引き締めた。

森保監督は真剣な表情を崩すことなく、約半年後に迫った大舞台を見据えた。「非常に厳しいグループに入った。プレーオフで上がってくるチームも含め、力のある対戦相手ばかりなので厳しいグループだと思う」と繰り返し述べた。

優勝を目標に掲げる今大会、初戦はＷ杯過去３回準優勝の格上オランダ。日本は１０年南ア大会で０―１で敗れており、１分け２敗と未勝利の相手だ。指揮官は「世界トップのリーグ、クラブで戦う選手が多く、個々もタレントぞろい。攻撃的な印象だが、欧州予選を無敗（６勝２分け）で勝ってきて、攻守ともレベルが高い」と警戒を強めた。

第２戦のチュニジアは過去５勝１敗と好相性だが、アフリカ予選を９勝１分け、かつ無失点で勝ち抜き「守備が堅く、試合巧者」（森保監督）と決して侮れない。通例なら、グループで最も格下が入るポット４には欧州ＰＯ組が入った。スウェーデン、ウクライナ、ポーランドなど「ストレートでＷ杯に出てきてもおかしくない国ばかり」と実力もさることながら、３月末まで相手が決まらない分析面の難しさが加わった。

森保監督は抽選会直後、日本協会・宮本恒靖会長と「対策が難しい。チュニジアも（近年で２度対戦も）あまり（直近の）情報がない」と話し合ったという。宮本会長はドイツ、スペインと同じで“死の組”といわれた前回を引き合いに「あの時は本当に厳しいグループ。今回は簡単ではないグループ」と捉えた。欧州２か国が同居するのは０２、１０、２２年に続き４度目で日本は過去いずれも１６強入り。森保ジャパンが５勝１分けと無敗の対欧州勢だが、２３年９月のトルコ戦以来、対戦がなく「欧州はどのチームもインテンシティー（強度）が高く、球際が激しい。推進力を持ってゴールに向かってくる」と警戒した。

開催都市（米国時間６日決定）はモンテレイ（メキシコ）、米国のダラス、ヒューストン、カンザスシティーに絞られた。開催国を東西に３つに分けた中部地区で、６月の平均最高気温はいずれも３０度超えと猛暑との闘いも待ち受け「覚悟を持たないといけない。気候の部分でも、タフに戦う準備をしておかないと」と語気を強めた。

３２チーム参加の前回までの７大会は、１次Ｌ初戦に勝ったチームの突破率は８２・１％と高い。初戦オランダ戦が大会の命運を握るといえる。Ｆ組１、２位での通過の場合、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦（ベスト３２）ではブラジル、モロッコ擁するＣ組と対戦する。前人未到の８強以上、その先の世界一へ難敵が待ち受けるが「相手よりいい準備をして、持っている力を全て出し切れる準備が必要」と足元を見つめた。（岩原 正幸）