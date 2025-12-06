バレーボール男子日本代表で大同生命ＳＶリーグ大阪Ｂの主将・西田有志が６日、東京ＧＢに３―１で勝利した試合（同日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）後のインタビューで第１子の誕生を報告した。会場に集まった６６４１人のファンの前で「言うか、言わないか、迷ったんですけど、第１子が誕生しました。無事に母子ともに健康に生まれてきてくれました」と笑顔で明かした。ＭＣから「おめでとうございます！」と祝福され、会場は大きな拍手に包まれた。

２０２２年１２月に元女子日本代表主将の古賀紗理那さんとバレーボール選手同士の結婚を発表。昨夏のパリ五輪では、夫婦そろって日本代表の主軸として出場した。古賀さんは昨年８月にパリ五輪限りで現役引退し、今年７月に夫婦ともにＳＮＳを更新し、第１子を妊娠したと公表していた。

西田は「妻にまだ（報告することについて）ＯＫを取っていないので、怒られるかもしれないんですけど」とおびえつつ「子供だけでなく、応援してくださる皆さんに、目標にしていただける選手になるために僕は常に努力をします。僕たち、そして僕を見ていただけたらと思います」と新米パパとして決意を新たにした。