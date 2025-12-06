CASETiFY Travelに新色登場♡グロッシー プリムローズ ピンクで旅をスタイリッシュに

CASETiFY Travelコレクションに、華やかでトレンド感のある新色「グロッシー プリムローズ ピンク」が登場♡21インチ・29インチのバウンス スーツケースに加え、テックポーチやテックポーチキットも展開。カスタマイズ可能な柄やフォントで、自分だけのスタイルを旅先でも楽しめます♪オンラインストアや一部直営店舗で2025年12月1日（月）より販売開始です。

新色で華やぐバウンス スーツケース

新色「グロッシー プリムローズ ピンク」のバウンス キャリーオン スーツケース（21インチ/79,530円）とバウンス トランク スーツケース（29インチ/111,430円）は、トレンドカラーを採用し、ファッションウィークでも注目♡

カスタマイズ可能なチーター柄・ゼブラ柄の背景や、SKYLINE・DOT・MILANOの3種フォントで自分らしいデザインに仕上げられます。

収納力と耐久性を兼ね備えた設計

94.4Lのバウンス トランクは奥行きを持たせた内部設計で荷物をたっぷり収納可能♡衝撃吸収コーナーや高耐久シェルで過酷な環境にも耐え、TSA承認ロックやAirTagポケットを搭載。

360°回転式キャスターや航空機グレードのアルミハンドル、Makrolon®ポリカーボネート製のハードシェルで軽快かつスムーズな移動を実現します。

旅を快適にするテックアクセサリー

テックポーチキット（22×16.5×7.2cm/13,530円）は、33W高速充電器とUSB-C to USB-Cケーブル付き♡チェリーレッド・コバルトブルー・マットブラックの3色展開でテキストカスタマイズも可能。

両サイドのDリングでストラップやチャームの取り付けができ、スーツケース内にも収納可能。

旅先での充電環境をスタイリッシュに整えられます。

CASETiFY Travelで自分らしい旅を♡

CASETiFY Travelコレクションの新色「グロッシー プリムローズ ピンク」は、スタイリッシュさと機能性を兼ね備えたバウンス スーツケースとテックポーチで、週末旅行から長期の海外旅行まで自分らしい旅を演出♡

21インチ・29インチスーツケース、テックポーチ、テックポーチキットは税込価格で、オンラインストアや直営店舗で購入可能です♪