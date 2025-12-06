Image: Blue Origin（Blue Moon MK1のコンセプト画像）

Amazon創設者のジェフ・ベゾス氏による民間宇宙企業Blue Originが、月面着陸機「Blue Moon Mark1」の画像を公開しました。

ブラックフライデー前の11月22日、ベゾス氏が自身のXに画像をポスト。

無人月着陸機MK1

月面着陸機Blue Moonは、宇宙飛行士を月まで運ぶのが目的。しかし、そのファーストステップとなるMark 1、通称MK1は無人機です。ベゾス氏いわく、無人機とはいえNASAがアポロ計画で使用した着陸機より大きく、全長8m超。有人機となるMK2はこれよりずっと大きくなる予定。

ブルーオリジンの月着陸プロジェクト「ブルームーン・パスファインダー」にて、初使用となるBE-7エンジン、クライオジェニックポンプの力や推進システム、着陸の正確性など、月面着陸機Blue Moonのハードウェア性能がテストされます。また、NASAのSCALPSS（Stereo Cameras for Lunar Plume Surface Studies）というカメラシステムも搭載予定。将来的な月面着陸に向けデータを収集します。

MK1は、史上最も大きな商業用カーゴ着陸機。その大きさ（高さ）から、着陸時の安定性、横転リスクが懸念されており、今後のテストでその性能を証明する必要があります。

というのも、NASAの月面着陸プロジェクトアルテミス計画の、有人機にMK2が採用される可能性があるから。NASAは、現在、SpaceXとBlue Origin両者の計画を検討中。2028年9月に打ち上げが予定されているアルテミス3号で採用されるのはどちらになるのでしょう…。

MK1の飛行テストが数カ月以内に成功すれば、Blue Originにとって大きなステップアップとなります。（SpaceXは着陸機の開発が遅延中。）