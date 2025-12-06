◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

女子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位。同１位から出た千葉百音（木下グループ）が１３２・９５点、合計２１０・２２点で５位に終わった。合計２２２・４９点のアリサ・リュウ（米国）が優勝。

逃げ切りを狙った千葉はフリー最下位に終わり、５位でフィニッシュした。冒頭のフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを成功させたが、続く３回転ルッツ、３回転サルコーでともに転倒。前日に満開だった笑顔が消えた。「今後の戒めにして、二度とこんな過ちを犯さないように。今日の自分の罪を償いたい」と目を伏せながら自らに厳しい言葉を発した。

６分間練習ではジャンプの感覚は良かったと振り返る。「練習してきたことを出せなかった。今シーズン一番の屈辱を感じている。頑張ってきた自分を裏切る形に終わってしまったことは、すごく残念というか、悲しいというか」と状態が良かっただけに、この結果には悔しさが残った。

２週後にはミラノ・コルティナ五輪選考会を兼ねる全日本選手権を控える。「まずはしっかり反省して、自覚して、そこから全日本に向けて死にものぐるいで練習していければ」。初の代表入りへ鍛練を重ねる。