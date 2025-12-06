◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、男子フリーに鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が登場したが、絶対王者イリア・マリニン（21＝米国）に抜かされて優勝はならなかった。

SP3位のマリニンは、フリーでは世界最高となる238・24点をマークし、合計332・29点で3連覇を達成した。演技内容も圧巻の一言。冒頭の4回転フリップを決めると、続く4回転半も成功。以降も4回転ルッツ、4回転ループなどを決めていき、4回転6種7本の構成をミスなく滑りきった。

3連覇は羽生結弦、ネーサン・チェン（米国）に次いで史上3人目となった。

この異次元の演技に、鍵山も佐藤も脱帽したが、ネットでも話題に。Xでは「マリニン1人大谷翔平やってる」「マリニンくん、大谷翔平やメッシと同じくもう漫画の中の住人やんけ」「マリニンはフィギュアスケート界の大谷翔平だから」など、「大谷翔平」の名前を上げて賛辞を並べる声が集まっていた。