プロ10年目での初挑戦、「いい意味でCBらしくないプレーを」心がけた柏DF三丸拡
[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]
プロ10年目、左サイドバック、左ウイングバックを務めてきたDF三丸拡にとって転機となるシーズンだった。
2020年にサガン鳥栖から柏レイソルへと加入した三丸は、1年目に20試合に出場すると、その後、28試合、31試合、29試合と出場試合数を重ねていく。ところが、2024年は、DFジエゴが4バックの左サイドバックとして起用され、三丸はわずか6試合の出場にとどまった。
そして、2025年。リカルド・ロドリゲス監督は3-4-2-1のシステムを採用、左ウイングバックには前線の選手であるMF小屋松知哉が起用され、三丸はメンバー外が続いた。今シーズンはじめて公式戦のピッチに立ったのは、4月16日のルヴァン杯2回戦・福島戦(○3-2)。ポジションは、3バックの左センターバックだった。
「僕自身はセンターバックをやったことがなかったので、いい意味でセンターバックらしくないプレーはずっと心がけてきていて。それをチームのみんなが理解してくれてというか、センターバックでも自分の良さを生かすってことをやれたのは1つの収穫だと思います。ただ、もっとディフェンスもそうですし、攻撃の部分で得点に絡んでいくっていうところはできた部分もありますし、まだまだ伸ばしていける部分だなと思います」
ルヴァン杯での初出場を皮切りに、リーグでは4月29日の第13節・名古屋戦(○2-1)で先発に起用されると、そこから出場時間をのばしていく。シーズンが終わってみれば、三丸は18試合に出場、第32節・川崎F戦では後半45分に同点ミドルを叩き込み、3シーズンぶりのゴールも記録した。
リカルド監督のもと、攻撃的なサッカーを展開してきたなか、チームは最終節まで優勝争いを演じて2位でフィニッシュした。長いシーズンで、見ている側だけでなくプレーしている選手自身も進化を感じているという。
「対策されるなかでなかなか勝ちを積めない時期もありましたけど、それも乗り越えて、シーズン序盤からやってるサッカーも徐々に変わりつつあって、相手を見ながら、自分たちも進化しながら歩み続けてきたシーズンだと思います。チームとしてもそうですし、個人個人もレベルアップしながら戦うことができたシーズンだったと思うので、そういったサイクルを続けていくことが、柏レイソルがタイトルに近づく道だと思います」
J1とルヴァン杯。どちらも優勝には一歩届かなかったが、チームとして大きな進歩を遂げた1年だった。三丸個人としても、進化を実感している。
「これまでやったことなかったポジションを今年からやるようになって、序盤に出番が全くない中でも、胸を張って、毎日手を抜くことなく、次の試合に出るってことだけをイメージして、出ない中もやってこれたからこそ、中盤戦から徐々に出場機会を得ることできて、しっかりチームに貢献できたっていうのは自分自身も誇らしいことでありますし、これからもそういう姿勢は続けていきたいと思っています。そういう姿勢を僕だけじゃなく、チーム全員が持っていたので、こういう結果につながった思います」
32歳のDFは、たしかな自信をつかんでいた。
(取材・文 奥山典幸)
